Cassa di Risparmio di Volterra e Europ Assistance a sostegno degli enti di zona

Cassa di Risparmio di Volterra, da sempre sensibile ed attenta al proprio territorio, ha sostenuto e sostiene le iniziative sociali promosse dalle Istituzioni locali e dalle associazioni di volontariato per contribuire in maniera concreta ad offrire assistenza a persone, famiglie ed imprese.

L’emergenza sanitaria in atto è stata affrontata con grande spirito di unità e solidarietà.

In ogni comune e provincia, associazioni locali di volontariato, spesso sostenute dalle Istituzioni, si sono attivate per consegnare a domicilio generi alimentari, dispositivi di sicurezza, tablet per rendere possibile l’interazione a distanza con i propri cari delle persone anziane ricoverate in casa di riposo.

Iniziative lodevoli, animate dalla grande motivazione e volontà di aiutare il prossimo, con determinazione, costanza ed entusiasmo.

La Cassa, attraverso le proprie filiali ed agenzie dislocate sul territorio, ha con piacere contribuito proattivamente sostenendo molteplici attività di rilevanza sociale intraprese a beneficio della collettività.

In quest’ambito sono stati elargiti contributi a favore della Misericordia di Chianni, della Misericordia di Empoli, della Croce Rossa di Pontasserchio, della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio, della Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia.

Nell’occasione Europ Assistance, partner storico di Cassa di Risparmio di Volterra, ha condiviso con entusiasmo il nostro progetto offrendo in noleggio, ad un prezzo simbolico, autovetture alle associazioni interessate, utili per la consegna a domicilio di beni di prima necessità e dispositivi di protezione individuale.

La responsabilità sociale d’impresa nel ruolo di banca del territorio, assume oggi, ancor di più, un valore prioritario in totale sintonia con la mission di Cassa di Risparmio di Volterra.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa