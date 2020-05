Concorso Crai, nei drugstore toscani 'Tutti pazzi per lo shopping'

Il Gruppo Crai ha appena lanciato una nuova iniziativa concorsuale attiva in tutte le insegne del canale drugstore facenti parte della centrale Crai: dal 2 al 31 maggio il concorso “Tutti pazzi per lo shopping” è attivo presso le insegne Caddy’s, Caddy’s Maxistore, IperSoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi & Profumi, Shuki, Smoll[1] tra i 97 punti vendita in Toscana.

Partecipare è semplice: basta effettuare una spesa minima di 15€ acquistando almeno un prodotto sponsor[2] in un unico scontrino. Grazie alla nuova modalità “Cancella&Vinci” introdotta in una cartolina consegnata direttamente in cassa, sarà possibile scoprire nell’immediato l’eventuale vincita di uno dei 2.964 buoni spesa da 5€ (da convalidare successivamente tramite registrazione sul sito del concorso www.tuttipazziperloshopping.it). Ma non è finita qui: la registrazione online – da effettuare, per chi lo desidera, non solo a seguito della vincita dei buoni spesa – permetterà a chiunque di partecipare all’estrazione dei 10 super premi finali: buoni outlet da 2.000€ ciascuno, con un espertopersonal shopper a propria disposizione.

Il concorso è supportato da un Piano Media caratterizzato dalla comunicazione Tv, online e in-store attraverso l’esposizione di locandine ed evidenziatori da scaffale e con radio spot dedicati all’interno dei circuiti radio in-store di ciascuna insegna. La campagna Tv, attiva su tutte le reti Mediaset (per Smart Tv) dal 10 al 23 maggio, prevede l’erogazione di contenuti display interattivi che consentiranno agli spettatori di scoprire e conoscere tutti i dettagli dell’operazione.

Fonte: Ufficio Stampa