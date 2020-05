Coronavirus, Rossi: "Screening di massa, evitiamo di tornare indietro"

"Per la sanità, la fase attuale ha bisogno di un costante controllo della dinamica dei contagi. Se vogliamo evitare ritorni indietro rispetto alle aperture delle attività e alla maggiore libertà nei movimenti individuali, occorre che il test sierologico sia esteso il più possibile. Come uno screening di massa, a cui far seguire in caso di positività la conferma diagnostica del “tampone”. Quando un caso risultasse positivo, è indispensabile mettere subito la persona in quarantena, ricostruire il quadro dei contatti stretti che essa ha avuto e porli in isolamento, controllando i comportamenti e lo stato di salute con la sorveglianza sanitaria. Finora, non è stato possibile applicare questa procedura sempre e con rigore. Ma in questa fase, per non tornare indietro, è essenziale che la prevenzione funzioni davvero al meglio possibile. Questo è il nostro impegno".