Crisi covid-19, la ricetta di Ceccardi e Scipioni (Lega) per salvare il turismo fiorentino

"Salvare il turismo e tutto il suo indotto per salvare Firenze. Cancellare, non rimandare, tasse e tributi comunali e regionali almeno fino alla fine dell'anno. Questa è l'unica strada per dare ossigeno alle imprese e superare la crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus. Turismo, commercio e artigianato sono strettamente connessi: i numeri sono drammatici: crolli del fatturato oltre il 70 per cento, stop delle prenotazioni turistiche e delle vendite. Per trovare le coperture finanziarie necessarie la regione Toscana deve chiedere al Governo di sbloccare i 700 milioni di avanzo vincolato e di poterli utilizzare per dare liquidità e sostegno alle imprese. La Lega, in consiglio regionale, lo chiede fin dall'inizio dell'emergenza". Lo scrive in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che commenta la crisi che sta attraversando il settore turistico toscano.

"E' fondamentale salvaguardare queste categorie commerciali che in molti casi, purtroppo, rischieranno di dover chiudere. Si tratta soprattutto di piccole attività, spesso a gestione famigliare. Ogni giorno che passa senza avere certezze significa uccidere speranze, vite e futuro di famiglie intere. Si vergognino tutti coloro che, dall'alto del loro ruolo politico, stanno proponendo agli imprenditori di indebitarsi con le banche soltanto per riuscire a pagare tasse" - dichiara Alessandro Scipioni, segretario provinciale della Lega.

"Decine di migliaia di famiglie fiorentine rischiano di perdere tutto, non possiamo condannare il settore produttivo della città al fallimento -concludono Ceccardi e Scipioni-: cancellare le tasse e salvare le imprese e i posti di lavoro è l'unica soluzione. La situazione è disperata ed occorre intervenire immediatamente. Con le bugie del PD minuto dopo minuto Firenze muore".

Fonte: Ufficio Stampa