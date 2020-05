Didattica a distanza a Montelupo: l'aiuto di VoipVoice e General Computer

Un aiuto alle famiglie i cui figli hanno difficoltà a seguire la didattica a distanza; arriva da due aziende di Montelupo: VoipVoice e General Computer.

Qualche settimana fa, quando è parso evidente che i ragazzi non sarebbero rientrati a scuola per finire l’anno scolastico e avrebbero proseguito fino a giugno con la didattica a distanza, il comune ha lanciato l’idea del Wi – Fi solidale.

Tanti cittadini, generosamente, avevano offerto la propria connessione; tuttavia tale soluzione ha evidenziato difficoltà ad essere perseguita a causa di problemi tecnici con il segnale.

È a questo punto che VoipVoice si è offerta di sostenere le nove famiglie che avevano fatto presente alla scuola le loro difficoltà a svolgere le lezioni a distanza.

Questa mattina Simone Terreni, Managing Director VoipVoice, ha consegnato direttamente alla dirigente amministrativa, alla presenza dell’assessore alla scuola Simone Londi e dell’assessore all’innovazione Lorenzo Nesi, gli apparati che consistono in router WIFI con SIM dati integrata.

I router e le Sim, il cui valore supera i 2000 euro, sono stati consegnati in comodato gratuito fino al termine dell’anno scolastico, quindi fino al 30 giugno.

“VoipVoice crede fortemente nella digitalizzazione. Questo non vale solo per le aziende ma anche per le scuole, gli istituti che formano i nostri ragazzi – ha commentato Simone Terreni – l’alfabetizzazione digitale è alla base delle competenze professionali del futuro. Questo periodo di lockdown ci ha dimostrato che la didattica digitale e a distanza è possibile e che può anche essere funzionale se gestita e organizzata correttamente. Quello che abbiamo voluto fare è un piccolo gesto che risponde alle esigenze di alcune famiglie del nostro territorio, è davvero per noi molto importante poter mettere i ragazzi in condizioni di effettuare in maniera efficace le lezioni a distanza, affinché sia per loro anche un modo di entrare in confidenza con i tanti aspetti dell’innovazione tecnologica.”

Il quadro si completa con un’altra azienda, sempre di Montelupo, la General Computer che ha dato la propria disponibilità a fare assistenza alle famiglie per l’utilizzo degli apparati.

"È un bell’esempio di come una comunità coesa e resiliente affronta e risolve insieme i problemi della didattica a distanza che l’emergenza sanitaria ha costretto ad affrontare", afferma Lorenzo Nesi, assessore all’innovazione e vicesindaco del comune di Montelupo.

"Desidero ringraziare VoipVoice che già dai primi giorni dell’emergenza aveva dato la disponibilità ad aiutarci con la didattica a distanza, anche se poi la scuola si era organizzata con una propria piattaforma. Ora vengono in contro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi consentendo di risolvere i problemi di connettività. Lo sappiamo e lo abbiamo detto a più riprese, il momento che stiamo attraversando è complesso, anche per studenti e insegnanti che in pochi giorni si sono trovati costretti ad usare una modalità completamente nuova di fare lezione. Per ridurre al minimo le difficoltà credo che sia indispensabile, almeno, ridurre al minimo le difficoltà di carattere tecnico", prosegue l’assessore alla scuola Simone Londi.

