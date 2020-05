Diversi Stimoli per Apprendere, attività online a San Casciano

Il progetto Diversi Stimoli per Apprendere non interrompe in tempo di Coronavirus il filo diretto con gli studenti e prosegue l’attività traducendosi in un servizio di tutoraggio on line gratuito. L'obiettivo è offrire ai bambini e agli alunni DSA e BES un aiuto concreto, seppur a distanza, nello svolgimento dei compiti. Il progetto DSA è realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Il Principe” e La Misericordia di San Casciano. “In questa fase di emergenza sanitaria, – spiega l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti - scandita dalle limitazioni ministeriali per la gestione e il contenimento della crisi epidemiologica, abbiamo riorganizzato e convertito il progetto in versione on line, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali, investendo sulle potenzialità della didattica a distanza, in modo da garantire alle famiglie un percorso di continuità nel sostegno educativo”.

Le tutor coinvolte nell'attivazione dei laboratori durante l'orario scolastico si collegheranno con i bambini in modalità on line. “Saranno le stesse operatrici che hanno partecipato all’attività di formazione Tutor Time – precisa l’educatrice professionale del Comune Laura Dainelli - e che hanno effettuato i laboratori all’interno dell’Istituto comprensivo nella prima parte del 2020, affiancando le docenti in orario scolastico, a mettersi a disposizione e realizzare il supporto educativo a distanza”. Il Tutoraggio sarà strutturato in sedute di un'ora ciascuno per massimo due volte la settimana. Le famiglie interessate ad aderire al servizio possono contattare l'educatrice professionale Laura Dainelli (scrivendo all'indirizzo l.dainelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it) che provvederà a concordare le modalità con i genitori e comunicare i dettagli organizzativi.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino