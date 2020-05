Il sindaco Masetti ringrazia Dierre Immobiliare per la donazione di 300 mascherine

Ancora un gesto di solidarietà da parte di un’azienda del territorio nei confronti della comunità.

Nei giorni scorsi la DIERRE IMMOBILIARE ha donato al comune 300 mascherine.

Per molto tempo ancora dovremo portare i dispositivi di protezione personale ed è indispensabile avere una scorta di mascherine, per i nostri volontari, per i dipendenti; senza contare che a breve riapriranno la biblioteca e il museo della ceramica e tutte le persone che entrano dovranno indossare la mascherina.

«Ancora un bel gesto di un’azienda nei confronti della comunità. Ringrazio di cuore Domenico di Romualdo, titolare dell’agenzia immobiliare che ha scelto di sostenere Montelupo e i montelupini.

Un bel gesto di solidarietà che la dice lunga su come sappiamo essere resilienti e prestare attenzione agli altri», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa