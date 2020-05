Ieri mattina a Firenze un 47enne è stato fermato per un controllo in via Mafalda di Savoia, ma ha rifiutato di sottoporsi al test per accertare se avesse assunto stupefacenti. L'uomo era in possesso di 11 grammi di marijuana ed è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al drug test. Nei suoi confronti sono scattati anche il ritiro della patente e il sequestro della vettura.