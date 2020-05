Maxi blitz contro Cosa nostra, operazioni in corso anche in Toscana

Si stanno svolgendo perquisizioni anche in Toscana per un'importante operazione antimafia. Dall'alba la guardia di finanza, nucleo speciale di polizia valutaria, assieme ai reparti di Palermo e del resto d'Italia hanno concluso 91 arresti e sequestri per 15 milioni di euro. Sono impegnati 500 militari, un mezzo aereo e unità cinofile specializzate.

Il maxi blitz punta a 'disarticolare' due famiglie di spicco di Cosa nostra italiana. I clan avevano interessi in numerosissime attività produttive: gli appalti, i lavori ai Cantieri navali di Palermo, nel mercato ortofrutticolo, nelle scommesse online e nelle slot-machine, oltre a quelle illecite della droga e delle corse dei cavalli. Numerose anche le attività sottoposte al 'pizzo'.