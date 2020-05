Nuovo bando per richiedere i buoni spesa e pacchi con generi di prima necessità

Il Comune di Lastra a Signa ha predisposto un nuovo bando per poter fare richiesta del bonus spesa e dei pacchi contenenti generi di prima necessità da parte delle persone che si trovano in difficoltà economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e in possesso dei requisiti previsti.

La modulistica necessaria alla presentazione della domanda sarà scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa a partire dal 13 maggio 2020 alle ore 10.00. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e riconsegnata entro il 18 maggio alle 10 prioritariamente per via telematica con le seguenti modalità:

- tramite mail all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it (nota bene: saranno accettati solo file formato pdf, doc, odt )

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it (Nota bene: saranno accettati solo file formato pdf,doc e odt)

- tramite fax al numero 0558722946

- a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lastra a Signa, dal lunedì al sabato dalle ore 8.40 alle ore 13.40, ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.40

- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante.

La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Lastra a Signa Piazza del Comune n° 17 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19”.

Per informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici dei servizi sociali:055/3270119 – 055/3270120 – 055/3270127 – 055/3270117 - 055/3270147.

La consegna effettiva dei buoni avverrà previo contatto telefonico da parte degli operatori addetti del Comune di Lastra a Signa, su appuntamento. Al momento del ritiro del buono spesa si raccomanda il massimo rispetto della distanza di sicurezza, l’utilizzo di guanti e mascherina e l’ingresso di una sola persona per volta. Il buono può essere speso esclusivamente dall’intestatario del buono stesso ovvero dal richiedente firmatario della domanda.

La distribuzione dei generi di prima necessità avverrà previo contatto telefonico da parte dei volontari della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Lastra a Signa e Caritas Parrocchia della Natività.

Per informazioni sulla consegna dei generi di prima necessità i nuclei familiari possono rivolgersi a Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Lastra a Signa e a Caritas Parrocchia della Natività, contattando il numero telefonico 055 8725122, attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di cui agli appositi elenchi pubblicati sul sito internet dei comuni, nonché su quello della Società della Salute.

La concessione dei buoni spesa e l’assegnazione dei generi di prima necessità avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa