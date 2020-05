Pacchetto scuola Montespertoli, fino a 300 euro di contributo

Fino a 300 euro di contributo per le famiglie con basso reddito per acquistare libri, materiale didattico o per usufruire dei servizi scolastici. Da domani, 13 maggio 2020, sarà possibile partecipare al bando presentando la domanda per l'assegnazione del buono. L'Amministrazione Comunale, per sostenere le famiglie con figli in età scolare, ha approvato il bando per l’assegnazione del contributo erogato dalla Regione Toscana, attraverso la Provincia. Possono presentare domanda le famiglie con un Isee non superiore a € 15.748,78 e con figli iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 con età non superiore a 20 anni. La domanda potrà essere presentata fino al 27 giungo 2020 compreso: bando, modulo e tutte le altre informazioni si possono scaricare dal sito del Comune di Montespertoli nella sezione 'Montespertoli in formato famiglia' - 'Pacchetto Scuola'.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa