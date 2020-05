Pacchetto scuola Ponsacco, come chiedeere il contributo

La Regione Toscana ha confermato anche per l'anno scolastico 2020/2021 l’incentivo economico individuale per gli studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale e paritaria, appartenenti a nuclei familiari che presentano i requisiti richiesti.

Tale incentivo, denominato “Pacchetto Scuola”, è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, come l'acquisto di libri scolastici, di materiale didattico e servizi scolastici. L’importo del contributo, pari a euro 300, sarà unico per ogni ordine di scuola e classe di corso.

È possibile presentare domanda fino al 30 Giugno 2020.

Per gli studenti residenti nel Comune di Ponsacco la domanda deve essere inoltrata esclusivamente on line dall'apposita sezione “SERVIZI ON LINE PACCHETTO SCUOLA” del sito del Comune www.comune.ponsacco.pi.it .

Il Comune di Ponsacco mette a disposizione un servizio di consulenza telefonica per l’aiuto nella compilazione delle domande on-line, raggiungibile ai seguenti recapiti telefonici:

Ufficio Informagiovani – tel. 0587/731323 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - e-mail informagiovani@comune.ponsacco.pi.it

Servizi Educativi tel. 0587/738349 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - e-mail: signorini@comune.ponsacco.pi.it

Si raccomanda ai richiedenti la preventiva acquisizione dell’attestazione ISEE 2020 e dell’IBAN in quanto indispensabili al momento della presentazione della domanda.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa