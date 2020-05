Pistola con matricola abrasa scoperta in casa, arrestati padre e figlio

I Carabinieri della Stazione di Iolo (Prato), nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria, hanno arrestato padre e figlio con l'accusa di detenzione in concorso di una pistola con matricola abrasa. Durante l’attività di polizia giudiziaria, i carabinieri hanno scovato una pistola, una Beretta calibro 7,65, accuratamente occultata in un furgone di proprietà del padre ma in uso anche al figlio. L’arma era nascosta in una scatola di scarpe. Dalle evidenze emerse, i due sono stati quindi arrestati e dovranno rispondere del reato di detenzione di arma clandestina. Uno dei due arrestati è uno dei componenti della cosiddetta 'Banda del soccorso' autori di scippi, rapine e pestaggi a Prato tra il 2011 e 2012