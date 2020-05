Plasmaterapia, Avis lancia l'appello ai donatori guariti del Cuoio e dell'Empolese

Quando si tratta di salvare una vita umana e anche adesso che possiamo dare un contributo importante a questa ricerca della Regione Toscana, Avis c'è.

In questi giorni si parla molto dell’utilizzo del plasma iperimmune per la terapia dei malati di Covid 19, seppur in fase di verifica la procedura sembra ottenere buoni risultati. La Regione Toscana ha avviato un progetto di studio sperimentale per l’utilizzo del plasma donato dai pazienti già guariti dal Covid 19, a scopo terapeutico per i malati in condizioni più critiche, ed ha chiesto la collaborazione delle Associazioni della donazione di sangue..Il plasma di un Donatore sarà utile per tre pazienti. Lo studio necessita della partecipazione di un numero ampio di soggetti. Avis ha dato subito la sua fattiva adesione.

Pertanto si invitano tutti i Donatori Avis che sono guariti dal Coronavirus o che siano stati dichiarati positivi non ospedalizzati a contattare per info il 3485421295 per la Zona del Cuoio o, per la Zona Empolese, il 3336887761 e in particolare, per candidarsi, contattare direttamente i propri Centri Trasfusionale di riferimento per programmare una donazione di plasma oppure il Centro Regionale Sangue al 3316364452.

L’appello è rivolto anche alle persone che pur non essendo Donatori si trovano in questa condizione e vogliono partecipare. Insomma, in un momento così difficile per il nostro Paese e per il Sistema Sanitario AVIS si muove ed è attiva più che mai grazie ai suoi Dirigenti,Volontari, collaboratori e soprattutto grazie ai propri Donatori che anche in piena epidemia hanno continuato a dare il proprio contributo per salvare vite umane e continueranno a farlo.

Si informa inoltre che Avis Toscana ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Toscana l’attuazione dello screening sierologico per la rilevazione degli anticorpi Covid 19 su tutti i donatori di sangue. Sono in fase di definizione i dettagli tecnico sanitari ed organizzativi. Appena possibile Avis Toscana comunicherà le necessarie indicazioni operative

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno