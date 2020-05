Prelievi ematici su Firenze, 1300 prenotazioni in una settimana. Numero dedicato per le farmacie comunali

Circa 1.300 le prenotazioni effettuate per i prelievi nella zona distretto Firenze nella prima settimana, dal 4 al 9 maggio, in cui è partita nei presidi di Morgagni, Piagge, Santa Rosa e D’annunzio la nuova modalità di accesso, non più diretto ma tramite prenotazione telefonica. Ancora nella prima settimana di maggio la prenotabilità telefonica rimane lo strumento più utilizzato per gli appuntamenti dei prelievi ematici. A questo proposito si ricorda che oltre al sistema Cup (055545454 tasto 2), le prenotazioni possono essere effettuate anche tramite le farmacie che svolgono il servizio. Il prelievo presso le farmacie comunali di Firenze con Cup può essere fissato telefonando, comodamente da casa senza doversi recare di persona, al numero dedicato 055 3951095 che può essere chiamato da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14.

Dal 4 al 9 maggio le prenotazioni effettuate tramite Call center aziendale sono state 978 (intorno al 75% sul totale degli appuntamenti), tramite farmacie 249 (19,07%), presso gli sportelli territoriali 71 (5,44%) e il resto tramite altri canali di prenotazione.

Per sapere quali farmacie è possibile contattare tramite il numero telefonico dedicato, basta andare sul sito della Ausl Toscana centro, seguendo il percorso dalla Home Page/Banner Informazioni e Aggiornamenti/Accesso ai servizi ospedalieri e territoriali/farmacie comunali (o cliccando direttamente qui). Sul sito dell’Azienda le stesse informazioni sono reperibili anche seguendo il percorso HomePage/Come fare per 1. Prenotare visite ed esami/Elenco Farmacie (o cliccando qui).

Ogni giorno nei presidi aziendali della zona distretto Firenze sono prenotabili circa 300 prelievi. Oltre a Morgagni, Piagge, Santa Rosa e D’annunzio dove di recente è stato attuato l’accesso su prenotazione, su Firenze gli altri punti territoriali di prelievo sono quelli di Canova e Dallapiccola e i punti prelievo convenzionati (Misericordia del Galluzzo, di Tavarnuzze e di Badia a Ripoli, Istituto Torrigiani e Soderini della Croce Rossa Italiana).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa