Premio il Ghibellino 2020, il concorso d'Arte di Empoli punta su territorio e tradizioni

Per il consueto concorso artistico Premio il Ghibellino Città di Empoli, quest'anno le discipline ammesse, saranno Pittura - Scultura - Fotografia e il titolo sarà: "Toscana, la bellezza del territorio e le tradizioni storiche".

Si può partecipare inviando le adesioni per email (la scheda sarà inviata a chi la richiede, scrivendo via mail o su whatsapp e l'artista dovrà rinviarla compilata e firmata e dovrà aggiungere copia del pagamento atto tramite bonifico direttamente al C/C Bancario del Circolo Arti Figurative con causale "partecipazione concorso Ghibellino").

Il concorso prevede premiazioni in denaro, Mostre presso il Circolo Arti Figurative, buoni acquisto dei vari sponsor e segnalazioni. La Giuria sarà composta da personale qualificato, critici d'Arte.

Il numero dei premi con il relativo valore, sarà comunicato in seguito.

Per partecipare al Concorso si ricorda ai Soci del Circolo delle Arti Figurative di essere in regola con il tesseramento anno 2020, per i non Soci che intendono partecipare al concorso la quota associativa non è obbligatoria ma sarebbe gradita.

Per le consegne delle opere tramite corriere bisognerà contattare gli organizzatori per il ritiro.

Le opere devono essere recapitate presso il Circolo entro il 30 giugno, la premiazione potrebbe aver luogo nella prima metà di luglio salvo Decreti Ministeriali.

Email: info@circoloartifigurative.it