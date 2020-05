Empoli, la ristorazione non si ferma: aprirà '20 Posti' dello chef Giovanni Avano

A Empoli c'è chi non si è lasciato scoraggiare dal Coronavirus e ha scelto di portare avanti il suo progetto. Si tratta di Giovanni Avano, giovane chef empolese che aprirà il suo ristorante tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. 20 Posti, il nome del locale sembra fatto apposta per questo periodo: pochi tavoli, nessun assembramento, verrebbe da pensare. Aprirà in via delle Murina, a due passi dal Giro d'Empoli.

Avano, che ha alle spalle esperienze tra San Miniato e Empoli, non si è abbattuto di fronte al lockdown. Si è messo a testa bassa a lavorare e sta portando a termine il Ristorante 20 Posti, il suo sogno. "Per me è una piccola scommessa. Nonostante il periodo di lockdown, abbiamo portato avanti i lavori con lo smart working" ha detto il giovane cuoco.

Come si è svolto in questo caso il lavoro a distanza? "Per quanto riguarda la parte di marketing abbiamo lavorato da remoto coi ragazzi che seguono la comunicazione. C'è stata anche una squadra di interior designer che, sempre attraverso lo smart working, ha diretto i lavori di ristrutturazione del locale. Per fortuna questi li ho fatti da solo con l'aiuto anche dei miei genitori, senza dover chieder aiuto a collaboratori esterni che in quel momento non potevano lavorare".

Un occhio di riguardo alla sicurezza, quindi ci saranno turni scaglionati: "Partiremo con un doppio turno per far sì che ci siano venti coperti, magari con uno alle 19.30 e uno alle 21.30. Vogliamo garantire il servizio per tutti i nostri clienti". Avano ha le idee chiare anche sul tipo di cucina: "Prediligiamo un tipo di cucina gourmet con un menù degustazione e poche portate, poche ma buone. Valorizziamo il nostro territorio e i nostri collaboratori locali, dai fruttivendoli ai pastai ai birrifici artigianali".

La domanda fatidica però riguarda quando avverrà l'apertura di 20 Posti: "Se tutto va bene apriamo la prima settimana di giugno, sono già arrivate anche le prime prenotazioni. Aspettiamo ancora delle attrezzature e poi siamo pronti per partire". Quando ci sarà la riapertura di esercizi come bar e ristoranti, dunque, a Empoli ci sarà una novità.

Gianmarco Lotti