Ristorazione e scuolabus: aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico a Quarrata

“Anche in questo clima di incertezza – afferma l’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Quarrata Lia Colzi - stiamo continuando a lavorare per garantire i nostri servizi educativi per il prossimo anno. Ovviamente saremo pronti a modificare e modulare tutta l’offerta didattica ed educativa del Comune a seconda delle indicazioni di contenimento del contagio che saranno date al settore scuola”.

Come per le iscrizioni ai nidi (in corso) le modalità con le quali le famiglie potranno iscriversi al servizio saranno esclusivamente on-line, tramite Spid o inviando l'apposito modulo (disponibile nella sezione Modulistica del sito internet comunale) debitamente compilato e con allegato un documento di identità del dichiarante, all'indirizzo di posta elettronica istruzione@comune.quarrata.pistoia.it oppure, tramite PEC, all'indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni al Servizio di Ristorazione scolastica: https://bit.ly/35QCvAU

e sulle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico: https://bit.ly/3dy610U

