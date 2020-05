Ruba bici e monopattino da un garage, arrestato

Un 47enne è stato arrestato per aver rubato una bicicletta e un monopattino elettrico da un garage condominiale. Il furto è successo in via XX settembre. L'uomo però è stato notato da un residente che ha chiamato la polizia.

Il 47enne è già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo. L'uomo, originario della Liguria, senza fissa dimora, aveva con sé uno zaino pieno di attrezzi da scasso. La refurtiva, del valore complessivo di oltre mille euro, è stata recuperata e restituita al proprietario.