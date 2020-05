Scuola, contributi alle famiglie a Castelfiorentino

Scuola, arrivano i contributi per gli studenti delle scuole medie e superiori. Un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica. Da domani (13 maggio) è possibile fare domanda al Comune di Castelfiorentino per poter accedere ai contributi del “Pacchetto scuola”, finalizzati a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica degli studenti delle scuole secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori).

I contributi sono validi per l’acquisto libri di testo, materiale didattico, servizi scolastici come abbonamenti per autobus e treni, partecipazione a gite, ecc..

Gli studenti che possono usufruire dei contributi devono avere un’età non superiore a 20 anni (da intendersi fino al compimento del 21° anno di età, requisito che non si applica agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%.). Tra i requisiti economici, l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente (o ISEE Minorenne nei casi previsti) calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, che non deve superare il valore di 15.748,78 euro

Il contributo deve essere richiesto al Comune di residenza dello studente, indipendentemente dal luogo in cui frequenta gli studi. Non è possibile richiedere il contributo per gli studenti della scuola primaria (elementare).

E’ possibile fare domanda fino al 26 giugno 2020, scegliendo una tra le seguenti modalità:

1) per posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Castelfiorentino, Ufficio Scuola - Piazza del Popolo n. 1 - 50051 Castelfiorentino (FI)

2) per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

3) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfiorentino - piano terra ingresso Ufficio Anagrafe - Piazza del Popolo n. 1, nel seguente orario: Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it) o telefonando al numero 0571 686336

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa