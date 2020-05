Aldo Giannini, instancabile barista di Villa Saletta: la scomparsa a 96 anni

È un giorno di lutto per Palaia: è morto Aldo Giannini, Cavaliere del Lavoro, noto per il suo storico bar a Villa Saletta. Aveva 96 anni. L'onorificenza gli era stata conferita per il suo instancabile lavoro dietro il bancone del bar, che ha tenuto sempre aperto tutti i giorni dell'anno. È scomparso nella sua abitazione, proprio in questi mesi in cui la pandemia ha costretto a far abbassare le saracinesche. Entrare al 'Dar Giannini 1880' è sempre stato un tuffo nel passato, con la vecchia cabina telefonica, i quadri con documenti di decine d'anni fa e le genuine merende. Aldo Giannini era l'anima di Villa Saletta, un motivo sempre valido per fare un salto tra le colline di Palaia e a fermare le lancette dell'orologio, almeno per un ponche. Il sindaco Marco Gherardini ha così reso onore alla memoria del barista: "Amatissimo da tutti, Aldo Giannini era un pezzo della nostra storia, una vera e propria istituzione della nostra comunità. Se ne va un uomo sempre garbato, cordiale, appassionato. Salutiamo un lavoratore che con la sua bottega era uno degli ultimi testimoni di un mondo antico appena dietro le nostre spalle. Una volta passata questa emergenza sanitaria, che purtroppo non ci consentirà di salutarlo come vorremmo, è volontà condivisa fare una giusta commemorazione del Cavaliere Aldo Giannini. A nome di tutti i cittadini del Comune rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Libera, alla figlia Grazia, le cui mani continuano ad accarezzare e sostenere nel ricordo l’adorato babbo"