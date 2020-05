Atti osceni di fronte a minori, un uomo finisce in seri guai a Firenze. Un 43enne si sarebbe tolto i vestiti e avrebbe iniziato a compiere atti osceni di fronte a alcune persone, tra cui bambini, in piazza Savonarola. Il fatto sarebbe avvenuto nei giardini ieri, martedì 12 maggio. In seguito è intervenuta la polizia. L'uomo, originario della Romania, in Italia senza fissa dimora, dovrò rispondere dell'accusa di atti osceni in luogo pubblico.