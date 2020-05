Carta dei servizi 'facile' per gli anziani di Empoli

Empoli è da sempre una città che si caratterizza per una grande rete sociale di supporto e aiuto alle categorie deboli, in particolare ad anziani e disabili. Grazie alla collaborazione con tutte le realtà del terzo settore, in anni di lavoro fianco a fianco, si è instaurato un proficuo rapporto di fiducia e cooperazione con l’amministrazione comunale. Molte le associazioni che si sono dimostrate partner affidabile, anche durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Proprio in queste settimane difficili il Comune di Empoli, grazie anche a tanti enti e organizzazioni, ha dato vita a numerosi servizi che hanno al centro l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e dar loro conforto.

Anche in questo momento le associazioni si sono confermate come supporto fondamentale grazie al quale si è potuto rispondere a varie necessità, soprattutto degli anziani.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso che fosse importante ed opportuno creare una carta di facile ed immediata consultazione che offra una panoramica totale sui servizi e sugli aiuti agli anziani (over 65) empolesi. Il progetto si chiama Atlante 65+.

Per rendere il quadro più completo possibile il Comune ha pubblicato un avviso pubblico che vuol essere una sorta di ricognizione sui servizi agli anziani empolesi attualmente già attivi e allo stesso tempo vuole stimolare l'adesione degli operatori che li forniscono e operano quotidianamente sul territorio.

«Gli anziani sono i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, ma ad Empoli la solidarietà non è si è fatta attendere. Grazie all'offerta pubblica e al grande lavoro delle associazioni e in generale dei soggetti del terzo settore – spiega l’assessore alle politiche sociali Valentina Torrini – gli anziani hanno potuto contare su una rete sociale che ha garantito loro conforto, compagnia, ma anche cura e assistenza nelle incombenze di tutti i giorni, come fare la spesa o acquistare i farmaci. Questo ci dà la dimensione di ciò che siamo, una città in cui tante associazioni ed enti del terzo settore si mettono a disposizione della collettività, con un solo obiettivo che è quello di realizzare il bene comune, riuscendo così a coprire in gran parte le necessità degli anziani in termini di servizi. Da qui l'idea di fare un passo in avanti e aiutare gli anziani ad orientarsi tra i tanti servizi messi in atto dall'amministrazione comunale e dagli enti del terzo settore, raccogliendoli in un'unica carta di facile ed immediata consultazione, che stiamo pensando di consegnare ai cittadini».

Possono aderire al progetto Atlante 65+ gli enti del terzo settore che stanno svolgendo servizi in favore di anziani. Nell’avviso, consultabile a questo link del sito del Comune di Empoli https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-progetto-rete-dei-servizi-gli-anziani-atlante-65 sono indicati i vari requisiti necessari alla partecipazione.

Al termine della ricognizione la Carta sarà ovviamente pubblicata e divulgata a tutte le persone interessate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa