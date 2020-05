Centenaria guarisce dal Coronavirus e torna a casa

Lei, classe 1921, in realtà si sta già avviando a superare la soglia dei cento, e fra le tante battaglie vinte nella sua lunga vita, c’è anche quella contro il Covid 19. Ricoverata a Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria Annunziata a metà aprile, dopo che era risultata contagiata, viene dimessa oggi in buone condizioni cliniche. Guarita dall’infezione dopo essere risultata negativa ai due tamponi. Ancora una dimostrazione che dal Covid si può guarire anche a 100 anni.

Nei circa 30 giorni di degenza nel reparto diretto da Pier Luigi Blanc, direttore di Malattie Infettive 1 che comprende l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze e la struttura semplice di Empoli della Ausl Toscana centro, la paziente ha risposto bene fin da subito ed è andata progressivamente migliorando.

“Una grande vittoria – commenta Blanc – per lei e per tutto il nostro reparto. Non ha mai avuto un’insufficienza respiratoria grave e fin da subito siamo riusciti a tenerla rapidamente senza ossigeno. Esce oggi dall’ospedale guarita e in buone condizioni”.

La paziente centenaria, pur non autonoma, durante il ricovero è sempre stata vigile e collaborativa. Ha avuto qualche problema di alimentazione ma già nei giorni immediatamente precedenti alle dimissioni ha ripreso a mangiare. Torna oggi nella Rsa da cui è arrivata positiva al Covid a metà aprile ma non essendo ospite della struttura come lungodegente, probabilmente sarà a casa con i suoi familiari già dai prossimi giorni.

