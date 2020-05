Contributi per famiglie con figli minori disabili a Montemurlo, prorogata la scadenza

Il Comune di Montemurlo informa che da oggi è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo regionale riservato alle famiglie con figli minori disabili in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992. Solo per questo anno, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, la scadenza per la presentazione delle domande, che normalmente è fine giugno, è stata prorogata al 31 agosto 2020.

La Regione istituisce un contributo annuale di 700 euro per il triennio 2019-2021 a favore delle famiglie con minori disabili gravi. Per accedere ai contributi è necessario che il minore disabile deve essere in possesso di certificazione attestante la sussistenza della condizione di handicap grave. Il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile ed il nucleo deve avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 29,999,00. Il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana in modo continuativo da almeno 24 mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo. Il genitore che presente la domanda non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

L’istanza può essere inserita online dal richiedente utilizzando l’applicazione web messa a disposizione della Regione Toscana alla quale si accede mediante tessera sanitaria attivata e lettore PIN oppure può essere consegnata a mano in formato cartaceo redatta secondo lo schema- tipo approvato dalla Regione Toscana all’ufficio protocollo del Comune o all’ufficio politiche sociali in via Bicchieraia n. 5 Montemurlo. Infine, la domanda può essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R all’ufficio Politiche Sociali o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it. Maggiori informazioni possono essere richieste all'ufficio politiche sociali del Comune tel. 0574-558571 oppure 575.

Il bando completo si trova sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo