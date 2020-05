Esame di Stato al tempo del Covid-19: se ne parla su Youtube con il preside del 'Cattaneo' di San Miniato

Per il sesto appuntamento legato alle dirette Youtube del giovedì organizzate dall'istituto tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato, il 14 maggio alle 17 sul canale della scuola andrà in onda un approfondimento sull'Esame di Stato 2019/2020 che si terrà nel giugno prossimo, in cui la prova sarà totalmente diversa rispetto al passato e rimodulata alle esigenze della gestione dell'emergenza Covid-19.

Ne parlerà il dirigente dell'istituto scolastico, Alessandro Frosini, intervistato da Giovanni Mennillo, giornalista del quotidiano online gonews.it, con il quale è in collaborazione questo evento in diretta. Il video sarà visibile nel player sottostante, sul nostro canale Youtube o sul quotidiano www.gonews.it

Nel corso della puntata studenti, docenti, genitori o tutti coloro che sono interessati potranno porre domande in diretta al dirigente scolastico e al giornalista intervistatore.

