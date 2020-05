Firenze e la sua offerta culturale dopo il Coronavirus, ciclo di incontri UniFi

La situazione inedita e drammatica che la pandemia ha determinato condizionerà pesantemente la ripresa dell’offerta turistica e culturale. In questo scenario il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (Sagas) dell’Università di Firenze organizza un ciclo di videoconferenze che mette a tema la politica culturale di Firenze dopo l’emergenza sanitaria, chiamando ad esprimersi rappresentanti delle istituzioni politiche e culturali e osservatori qualificati, in dialogo con il pubblico online.

Gli appuntamenti - tre tavole rotonde dal titolo “Per un'altra Firenze. Percorsi di visita e percorsi di ricerca: come intrecciare conservazione, conoscenza e comunicazione?" – saranno accessibili in diretta streaming sul canale Youtube del Dipartimento SAGAS e si aprono domani, giovedì 14 maggio alle ore 16 con il primo incontro dedicato al tema “Dall’emergenza a uno sguardo diverso sulla città”.

Dopo i saluti del rettore Luigi Dei e del direttore del SAGAS Andrea Zorzi, Fulvio Cervini, presidente della Consulta Universitaria Nazionale di Storia dell’Arte, introdurrà l’incontro, che sarà moderato dalla vicepresidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali Diana Toccafondi.

Il momento di crisi attuale può avviare una riflessione a medio e lungo termine sul modello di sfruttamento turistico intensivo degli ultimi anni, focalizzato sul quadrilatero Santa Croce/Uffizi/Duomo/Accademia, ragionando sulla possibilità di ridisegnare l’offerta culturale di Firenze, valorizzando risorse e realtà culturali cosiddette minori in un’ottica di percorsi integrati che investano l’intera città e la sua storia.

Sui temi di cultura, collettività e polis interverranno la viceprsidente della Regione Toscana Monica Barni, l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, l’abate di San Miniato al Monte Bernardo Francesco Gianni, Tomaso Montanari (Università per Stranieri di Siena) e Luca Dal Pozzolo (Università di Bologna). Si confronteranno, poi, sul tema della visione della città Andrea Pessina (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Firenze, Pistoia e Prato), Giuseppe Gherpelli (project manager Pistoia capitale cultura 2017), Mario Curia (Mandragora Editrice), Maria Baruffetti (Università di Firenze e Opificio Pietre Dure), Carlo Francini (site manager Firenze patrimonio mondiale Unesco - Comune di Firenze), Vittorio Emiliani (giornalista). Concluderà l’incontro Andrea De Marchi del Sagas. I successivi incontri sono in programma giovedì 21 maggio e giovedì 28 maggio.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa