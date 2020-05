Imprese e aziende online per ripartire, la Camera di Commercio attiva la formazione a distanza

“Non smettere mai di imparare perché la vita non smette mai di insegnare”, citazione anonima che potrebbe diventare il motto dell’ultima tra le molteplici iniziative che la Camera di commercio, insieme alla sua azienda speciale PromoFirenze, ha messo in campo per aiutare le aziende ad uscire dalla crisi economica scatenata dal coronavirus. Gli scenari economici mondiali e nazionali sono cambiati e le imprese devono rivedere il modello di business, anche attraverso un maggiore ricorso alla digitalizzazione che in questi mesi di lockdown ha consentito a molte attività di andare comunque avanti.

Per traghettare le imprese attraverso questo percorso di cambiamento obbligato, la Camera di commercio, attraverso PromoFirenze e il proprio Punto impresa digitale (Pid), in collaborazione con i partner dell’ecosistema per l’innovazione fiorentino - riuniti sotto il marchio ideato dal Comune di Firenze “makenextinflorence.org” (Comune Di Firenze, Nana Bianca, Murate Idea Park, Università degli Studi-Centro Csavri, Fondazione per la Ricerca e Innovazione, Impact Hub e Student Hotel) - ha allestito una piattaforma di formazione a distanza https://www.promofirenze.it/formazione-a-distanza/, che collabora anche con TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana.

Si tratta di uno strumento di formazione gratuito, continuamente aggiornato, diviso in cinque grandi macro aree: promozione online, vendita online, gestione e organizzazione, smart working, turismo; grazie ad un pratico strumento di ricerca, utilizzando parole chiave e tag specifici, è possibile cercare tra i numerosi contenuti (pillole formative, tutorial, webinar) messi a disposizione dai vari partner del progetto, quelli di proprio interesse.

“La crescita digitale delle imprese è fondamentale per avere un’economia sempre più forte e competitiva, in grado di confrontarsi in ambito mondiale e anche di resistere meglio a eventi traumatici come la pandemia che ci ha investito negli ultimi mesi”, commenta Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze. “La piattaforma web per la formazione a distanza è uno strumento di facile utilizzo e gratuito - aggiunge – che abbiamo messo a disposizione degli imprenditori grazie alla nostra azienda speciale PromoFirenze, con l’obiettivo di trasformare una fase di criticità in un’occasione di sviluppo e d’innovazione”.

Per Cecilia Del Re, assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Firenze, si tratta di “Un progetto di formazione digitale importante, condiviso con la rete dell’ecosistema fiorentino dell’innovazione, che supporterà la Camera nella diffusione di questo strumento ma anche nella sua implementazione. L’ecosistema fiorentino serve proprio a rafforzare le attività messe in campo da ciascun soggetto nell’innovazione dei modelli sociali e d’impresa, nel suo ruolo di motore di crescita – aggiunge -. Nella fase dell’emergenza, l’innovazione e la rete hanno confermato la loro grande vitalità e importanza, con un supporto ad esempio delle vendite online a domicilio, sviluppate anche grazie al portale condiviso dal Comune di Firenze con la Camera di commercio e altri soggetti”.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Stampa