Nuova organizzazione dei servizi ai cittadini all’ospedale del Mugello

Nuova organizzazione dei servizi ai cittadini presso l’ospedale del Mugello da lunedì 18 maggio per evitare assembramenti e code tra gli utenti. Le modifiche riguardano l’attività di prelievo, di prenotazione delle specialistiche e di ritiro referti. Intanto da domani oltre al numero aziendale unico, per le prenotazioni dei prelievi potrà essere utilizzato anche il numero dedicato di presidio 055 8451278.

Prelievi ematici

I prelievi ematici si svilupperanno in due fasce orarie:

Su prenotazione: 8.00-10.00 i prelievi compresi quelli per donne in gravidanza e invalidi. Per le curve glicemiche è prenotabile un solo posto dal lunedì al venerdì alle ore 8,00.

Ad accesso diretto: 7,15 – 8,00 per le urgenze (ricette con inserita la priorità U dal

medico di medicina generale o specialista, TAO). L’ultimo numero a disposizione per l’accesso diretto sarà alle 7,50. Rimane invariato l’accesso libero dalle 9 alle 10 per la consegna dei soli campioni biologici (tamponi urine, copricultura).

Per i minori 0-14 anni i prelievi sono effettuati dal lunedì al sabato su apposita lista dedicata presso il reparto di Pediatria II piano dell’ospedale.

Per la prenotazione dei prelievi, in alternativa al numero unico aziendale 055 545454, a partire da domani giovedì 14 la prenotazione sarà possibile anche al numero di presidio 0558451278 (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30) o di persona presso i punti Cup.

Prenotazione prestazioni specialistiche

Da lunedì 18 l’attività di prenotazione sarà attiva dalle 9,30 alle 13,00 dal lunedì al sabato e dalle 13,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.

Restituzione referti e consegna materiale per campioni biologici

I referti saranno inviati per posta in via prioritaria agli esenti. Per gli altri la riconsegna sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle ore 18,30 ed il sabato dalle 10,00 alle 12,30 (comprese le urgenze). Negli stessi orari sarà consegnato anche il materiale per campioni biologici.

Richiesta cartelle cliniche

La richiesta di cartella clinica continuerà ad avvenire via mail all’indirizzo cartellecliniche.mugello@uslcentro.toscana.it o via fax al n. 0558451384. Situazioni estremamente particolari saranno valutate di volta in volta e potranno essere segnalate telefonando allo 0558451385.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa