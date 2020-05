Oltre mezzo milione dalla Regione per la manutenzione del 'Ponte Torto' sulla via Statale a Casini

La Regione Toscana ha deliberato lo stanziamento di 525mila euro per la manutenzione ed il consolidamento del “Ponte Torto” di Quarrata, il ponte della via Statale 66, che attraversa il torrente Stella, al confine tra le frazioni di Casini e Catena. Il ponte, molto transitato anche per la sua vicinanza con il nuovo raccordo con il casello autostradale dell’A11 di Prato Ovest, era infatti stato segnalato dalla Provincia di Pistoia come uno dei ponti bisognosi di manutenzione e di consolidamento al fine di garantire pienamente la sua sicurezza.

Con la delibera di giunta regionale dello scorso 4 maggio, la Regione Toscana ha dunque inserito il ponte quarratino all'interno del primo elenco di infrastrutture oggetto di finanziamento.

“Il cosiddetto Ponte Torto –afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti– rappresenta un’infrastruttura molto importante del nostro territorio, specialmente da quando è stato aperto il nuovo raccordo con l’autostrada. Questo finanziamento dà la possibilità di attivare una serie di interventi volti a dare una maggiore garanzia per la sicurezza del ponte. Ringrazio dunque la Regione, ed in particolare l’assessore all'ambiente Federica Fratoni ed il consigliere regionale Marco Niccolai che si sono interessati della questione, per aver concesso il finanziamento e la Provincia che ha segnalato all’Ente regionale la necessità di questi fondi e che seguirà lo studio ed i successivi lavori”.

Con i 525mila euro della Regione, nel corso del 2020, l’Università degli Studi di Pisa eseguirà uno studio sulla struttura, alla luce del quale, nel 2021, inizieranno i lavori di consolidamento del ponte. Il conferimento dello studio e dei lavori saranno a cura della Provincia di Pistoia.

Fonte: Comune di Quarrata