Il Palio di Fucecchio non c'è, ma si vede: tre trasmissioni social

È il mese del Palio di Fucecchio, anche senza corsa. Tre trasmissioni in diretta Facebook, in onda proprio nella settimana del Palio, porteranno i colori delle contrade e la passione dei contradaioli sugli schermi di tanti appassionati, a Fucecchio e non solo. Le date da segnarsi in agenda sono quelle di domenica 17 maggio, giorno in cui sarebbe iniziata la settimana paliesca, di mercoledì 20 maggio, il giorno nel quale si sarebbe disputata la Tratta, e domenica 24 maggio, giorno del Palio. L’idea è venuta all’assessore al palio Daniele Cei, insieme ai componenti del Cda dell’Associazione Palio, con il sostegno dei presidenti e del popolo delle dodici contrade, che subito si sono resi disponibili per dare il loro contributo con interventi in diretta e videointerviste.

“Vogliamo far conoscere l’identità del Palio di Fucecchio – dice Cei – che oggi, dopo 40 anni, è diventato uno dei più importanti e apprezzati in Italia. Abbiamo un duplice obiettivo: colmare il silenzio assordante nel quale vivono i fucecchiesi, solitamente abituati in questo periodo ai tamburi nelle piazze e nelle strade e alle feste che animano le Contrade, e allo stesso tempo esportare l’immagine del Palio di Fucecchio e farla conoscere a quante più persone possibili. Per questo ogni puntata sarà animata da aneddoti legati alla storia del Palio, vista con lo sguardo dei contradaioli fucecchiesi ma anche dai fantini più conosciuti che hanno fatto la del Palio di Fucecchio e del Palio di Siena. Non mancheranno interventi anche dagli altri importanti Palii d’Italia, fra cui quello di Legnano, quello di Asti, quello di Ferrara e molti altri. Il taglio delle tre dirette non sarà quindi locale o autoreferenziale ma sarà una vetrina anche per farci conoscere da tante persone che non sono di Fucecchio”.

Le tre puntate, in onda alle ore 21, vedranno la conduzione di Eleonora Mainò e la regia di Giancarlo Vettorato.

La prima puntata sarà dedicata alla nascita del Palio, alle prime rivalità, e ai grandi fantini senesi che dopo i primi anni iniziarono ad approdare a Fucecchio. Il tutto con interviste in diretta, collegamenti telefonici e videointerviste.

Nella seconda puntata, che è legata al giorno più intenso e adrenalinico, quello della Tratta, si parlerà con i capitani delle contrade. I temi saranno quelli del legame con i cavalli, la stalla, le dinamiche della Tratta. Ma si parlerà anche di sfilata e di manifestazioni collaterali.

La terza puntata, nel giorno nel quale era previsto il Palio, saranno rivissute tutte le emozioni del passato, riguardando le finali, parlando con i presidenti ma anche con tanti personaggi noti che hanno visto e vissuto il Palio in questi anni. Ci saranno inoltre interventi esterni e collegamenti con i responsabili di altri palii d’Italia.

“C’è grande fermento e entusiasmo nelle contrade – conclude l’assessore Cei – e appena abbiamo ufficializzato la decisione di realizzare questo speciale dedicato al nostro Palio si sono messi tutti al lavoro per mandare contributi. Il palio c’è, è nell’animo di tutti noi che lo amiamo, anche se quest’anno non si corre. Il Palio, come diciamo sempre, è una passione vera. E la passione vera non si ferma”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa