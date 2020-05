Pd al Cdx: "Non strumentalizzare protesta delle partite Iva"

In un momento come questo, ci sarebbe bisogno di senso di responsabilità, ma la destra nostrana proprio non ce la fa a condurre una battaglia di unità contro il Covid 19. Troppo più forte la voglia di scontro e di rivalsa.

E così ecco che tocca assistere con dispiacere alla strumentalizzazione politica da parte della destra di una manifestazione organizzata dalle partite iva locali per dare voce alle loro richieste.

Nel corteo di lunedì, infatti, hanno sfilato non solo gli ex candidati sindaco della destra di Ponsacco e Pontedera, ma anche i vertici di spicco di Lega e Fratelli d'Italia. E ovviamente, a margine, hanno pure rilasciato comunicati falsi e tendenziosi.

L’incontro con la delegazione è durato più di un’ora, e si è discusso di tante proposte di sostegno alle imprese a cui ha lavorato l'Amministrazione comunale. Eppure la destra non ha perso occasione per strumentalizzare la vicenda, con Matteo Bagnoli (ex candidato sindaco della destra a Pontedera) che ha addirittura affermato che il sindaco ha liquidato i manifestanti con poche frasi di circostanza. Roba da perderci la testa.

Siamo sicuri che APIT saprà prendere presto le giuste contromisure. La storia italiana, purtroppo, è piena di trasformisti della politica che spuntano come funghi in prossimità degli appuntamenti elettorali e tentano di infiltrarsi nelle associazioni apolitiche per condizionarle. L’augurio è che l’associazione possa agire sempre in piena autonomia e nell'esclusivo interesse dei propri affiliati, come dovrebbe essere. L'azione del Sindaco e della sua Giunta dovrebbe essere giudicata sulla base dei provvedimenti adottati, e non di altre logiche.

Ai partiti di destra però chiediamo di fermarsi. Strumentalizzare una qualsiasi associazione di categoria che ha il diritto di esprimersi liberamente sull'azione di un Sindaco è un atteggiamento da approfittatori meschino e poco serio. E in tanti non ne possono più.

Partito Democratico Ponsacco