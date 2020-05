Pd Vinci sulla Fase 2: "Serviranno scelte importanti"

“La fase 1 che ci lasciamo alle spalle ha visto gli enti locali protagonisti nel gestire l'emergenza, attraverso il sistema di protezione civile che ha coinvolto le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, attraverso il lavoro incessante degli uffici comunali e delle istituzioni, dal consiglio comunale alla giunta a cui in particolare va un nostro grande ringraziamento”affermano Daniele Vanni segretario comunale del Pd e Francesco Marzocchini, capogruppo in consiglio comunale del gruppo Democratici per Vinci.

Gli enti locali dovranno svolgere un ruolo importante anche nella fase 2. La crisi economica e sociale che sta investendo il Paese dovrà essere affrontata con interventi a tutti livelli, nazionale, europeo e locale.

“La nostra amministrazione-continua Vanni- sta andando nella direzione giusta, da una parte ha sospeso la riscossione di alcune imposte, tra cui la Tosap e l’imposta sulla pubblicità, per andare incontro agli esercizi commerciali e dall'altra ha tutelato chi è più in difficoltà attraverso la distribuzione dei buoni spesa, l’iniziativa del “carrello sospeso” e non ultimo il fondo di mutuo soccorso, di cui la giunta sta approntando il regolamento per l’accesso”.

Nella fase 2 serviranno strategie e scelte importanti in tutti i settori. Un tema molto delicato è certamente il settore turistico, per un territorio a forte vocazione culturale con risvolti sull’enoturismo e naturalistico.

“Proprio nell’ultimo consiglio del 29 aprile – aggiunge Marzocchini - abbiamo discusso della proposta dell’amministrazione di sospendere la riscossione di alcune imposte dirette, tra cui la Tosap e l’imposta sulla pubblicità, per aiutare i commercianti (ristorazione, bar ecc). Sulla istituzione di una commissione ad hoc per decidere come spendere o distribuire sussidi – continua Marzocchini–abbiamo aderito alla proposta della opposizione suggerendo la convocazione, anche in modo permanente, della I commissione affari generali invece di crearne un’altra ad hoc”

“Stiamo vivendo un momento difficile e in questo momento è importante confrontarsi con l'opposizione senza assumere posizione preconcette. A tal proposito dispiace leggere quanto sostenuto dal capogruppo dell’opposizione in una recente intervista per un quotidiano locale.

Il PD– chiosa Vanni – con il suo gruppo di consiglieri e amministratori continuerà, come ha sempre fatto anche in passato, nel coinvolgimento ragionevole dei gruppi di opposizione politica così come nell’ascolto di chi è portatore di visioni diverse. Sopratutto in una situazione di straordinaria unicità come quella che stiamo affrontando c’è bisogno di condivisione e confronto”.

