Pedonalizzare centri storici, il sindaco Baroncelli lancia il sondaggio

Un sondaggio lanciato in tempo di Coronavirus sui social network per rendere parteci i cittadini nelle ipotesi di intervento che l’amministrazione comunale valuterà di intraprendere per il rilancio economico del territorio. La proposta che il sindaco David Baroncelli vuole lanciare attraverso gli strumenti social, considerato il momento straordinario dell’emergenza e la fase 2 appena decollata, è quella di rivitalizzare i centri storici e offrire un’opportunità economica a tutti gli operatori e le attività di ristorazione e somministrazione presenti nel territorio comunale. Il piano di azione interessa in particolare le aree centrali di Barberino, Tavarnelle e San Donato dove si registrano maggiori criticità legate alle viabilità, alle esigenze dei residenti e al complesso di servizi che le caratterizzano.

“Chiediamo ai cittadini - dichiara il sindaco David Baroncelli - di esprimere un’opinione sull’idea di pedonalizzare i centri storici di Barberino, Tavarnelle e San Donato in Poggio, nella fascia oraria ore 19 - ore 00, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dall’1 giugno al 31 agosto 2020. L’obiettivo è diretto ad un’azione che occorre mettere in atto nell’immediato con gli strumenti di cui disponiamo: favorire la ripresa economica delle attività del nostro territorio”.

Il Comune di Barberino Tavarnelle sta lavorando, anche attraverso una serie di incontri on line per recepire le problematiche e fornire alcuni strumenti di supporto concreto alle attività economiche che toccano trasversalmente i settori della ristorazione, del comparto turistico-ricettivo, del mondo agricolo, artigianale e industriale. Il contesto è quello segnato dalla ripartenza che prende avvio dopo la fase del lockdown.

“Il Covid-19 ha messo a dura prova le nostre imprese – prosegue il primo cittadino - la nostra quotidianità e ci obbliga a tenere distanze e a condurre un nuovo stile di vita. Oltre alle misure del governo che entreranno in vigore e agli interventi di sostegno alle imprese locali che sono allo studio dell’amministrazione comunale, vi chiediamo di condividere in un'ottica di solidarietà un modello condiviso per tornare a far vivere i nostri centri e permettere alle nostre attività di riprendere ossigeno e lavorare nel pieno rispetto del necessario distanziamento sociale”. I cittadini potranno prendere parte alla consultazione virtuale e contribuire, esprimendo il proprio parere favorevole o contrario, rispetto alle prime azioni del progetto di rilancio del territorio di Barberino Tavarnelle sulla pagina Facebook del Comune di Barberino Tavarnelle e sul profilo social del sindaco David Baroncelli.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino