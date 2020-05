Principio d'incendio su un treno lungo la Empoli-Siena

Principio di incendio per un locomotore sulla linea ferroviaria Empoli-Siena tra le stazioni senesi di Badesse e Castellina Scalo. Il locomotore alimentato a gasolio stava viaggiando verso la città del Palio. Il macchinista ha tentato un primo intervento con un estintore in dotazione. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il convoglio. Solo due passeggeri erano a bordo, oltre a macchinista e capotreno, e nessuno è rimasto coinvolto. Secondo prime informazioni potrebbe esser stata la fuoriuscita di gasolio dal vano motore a innescare il principio di incendio. Il carburante uscito dalle condotte avrebbe preso fuoco a contatto con le temperature elevate degli apparati motore.