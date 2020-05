SafetyMe, la suite Var Group per la riapertura delle aziende in sicurezza

Riaprire in sicurezza è il concetto distintivo di questa Fase 2, che prelude all’auspicato rilancio dell’attività economica e che richiede, al contempo, l’adempimento di una serie di misure, volte a garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Le imprese, in questo senso, sono chiamate ad organizzare una nuova normalità, scandita dalla necessità di coniugare produttività e rispetto scrupoloso delle norme di protezione dei dipendenti: distanziamento sociale, termoscanning, gestione degli accessi e dispositivi anti-assembramento sono termini destinati ad entrare a far parte di una nuova quotidianità, per migliaia di imprese e di lavoratori in tutta Italia.

Attraverso la nuova piattaforma SafetyMe, Var Group – operatore di riferimento nel settore delle soluzioni e dei servizi ICT, parte del gruppo SeSa Spa, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana – consente alle aziende di gestire in sicurezza il proprio business, attraverso un pacchetto organico e funzionale di tecnologie avanzate e sistemi di gestione ICT.

“Una delle criticità più pressanti per le imprese è, in questa fase, mettere a sistema le tecnologie necessarie a riprendere le attività produttive nel rispetto delle normative anti Covid-19. SafetyMe vuole essere la risposta a questa esigenza, dimostrando come la trasformazione digitale possa essere una straordinaria risorsa a disposizione del Paese, in questo delicato momento di ripartenza – commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group –. Siamo orgogliosi di interpretare, ancora una volta, il nostro ruolo di partner delle imprese, di decodificatore delle esigenze del mercato, di semplificatore dei processi, di aggregatore consulenziale e operativo di soluzioni innovative. SafetyMe è l’emblema della straordinaria competenza, maturata in questi anni e messa al servizio del tessuto produttivo nazionale”.

Nel seguito, il dettaglio di soluzioni tecnologiche contenute all’interno della suite SafetyMe di Var Group:

SafetyMe – Prossimità

Permette il monitoraggio della prossimità operativa, garantendo il rispetto della distanza sociale in ogni momento. La soluzione è basata sulla tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy): piccoli dispositivi indossabili, come ciondoli e orologi da polso, consentono di monitorare la distanza di prossimità in maniera semplice e intuitiva, senza la necessità di installare infrastrutture complesse.

SafetyMe – Video Analisi

Soluzione focalizzata sulla verifica di assembramenti in aree fisiche operative, attraverso l’uso di telecamere.

SafetyMe – Loc & Trace BLE

Attraverso una copertura wireless BLE delle aree interessate, permette la localizzazione di device BLE in ottica di conteggio, anti-assembramento e localizzazione. La soluzione può utilizzare i device della soluzione Prossimità.

SafetyMe – Loc & Trace UWB

Grazie ad una copertura wireless UWB (Ultra Wide Band) delle aree interessate, permette la localizzazione di device UWB con altissima precisione (15-20 cm) in ottica di conteggio, anti-assembramento e localizzazione. Questa tecnologie può essere utilizzata anche per scopi diversi come logistica dei materiali, creazione di magazzini virtuali su aree fisiche non strutturate, gestione mezzi, gestione sicurezza avanzata “uomo a terra” e verifica DPI (Dispositivi protezione individuale).

SafetyMe – Termoscanner

Consente la verifica della temperatura delle persone attraverso diverse tecnologie di rilevazione (scanner, telecamere, tablet…,) rendendo estremamente semplice il flusso di accesso alla rete controllata

Fonte: Var Group