Piccola festa per Tosca Bagni, neo centenaria di San Miniato

Il coronavirus non ha fermato (grazie alla Fase 2) i festeggiamenti per i 100 anni di Tosca Bagni, cittadina di San Miniato. Il sindaco Simone Giglioli è potuto andare a San Miniato Basso per un piccolo brindisi e una fetta di dolce dalla signora. La centenaria nacque in località Bucciano, nel 1920. Poi ha vissuto per molto tempo in piazza Buonaparte, in centro storico, e da oltre 40 anni a San Miniato Basso. Tosca ha risposto al telefono alle numerose telefonate che le arrivavano di auguri. "Vorrà dire che la festa si farà un'altr'anno", ha commentato col sorriso la signora per la mancata festa in strada.