Travolto e ucciso da un furgone Alia, l'incidente a Sesto Fiorentino

Un 49enne residente a Sesto Fiorentino, Massimiliano Biagiotti, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone Alia mentre era a bordo del suo scooter. A darne notizia, la Nazione. L'incidente è avvenuto ieri mattina, 12 maggio, poco prima delle nove in viale Machiavelli.

Un furgoncino usato per la raccolta di rifiuti porta a porta dall'azienda Alia, lo ha travolto e il 49enne dall’impatto è stato scagliato a molti metri di distanza. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia che ha trasportato il 49enne al pronto soccorso di Careggi, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Massimiliano Biagiotti era titolare di un'autofficina molto nota in città. Moltissimi i messaggi di cordoglio.