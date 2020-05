Università via dall'Empolese, Forza Italia: "Provvedimento grave e inopportuno"

La decisione assunta dalla Giunta dell’Unione dei Comuni, con voti unanimi, di non rinnovare l’accordo tra la stessa Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e l’Università degli Studi di Firenze per quanto attiene alcuni Corsi di laurea, (pertinenti la Scuola di Architettura, nonché la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali), è un fatto di una gravità inaspettata e senza precedenti.

Le ragioni che la stessa Giunta ha addotto a giustificazione della decisione assunta, ovverosia l’intervenuta situazione emergenziale sanitaria ed il riflesso che la stessa ha comportato per i bilanci dei singoli Comuni del circondario, non sono plausibili né in alcun modo giustificabili.

“Le implicazioni in tema di carattere economico e sociale diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria in essere - spiega Giuseppe Romano Capogruppo Forza Italia all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - pongono l’Italia (e non solo) dinanzi ad una sfida terribile, in cui è in gioco la tenuta del sistema Paese e lo stesso futuro di noi tutti. Il Paese ha bisogno di ingenti risorse economiche da un lato ma anche di un mutamento radicale dei criteri di spesa dall’altro. Si tratta di una sfida che riguarderà gli anni a venire, in cui la competizione a tutti i livelli sarà acuita ed esasperata, in cui si richiederanno in maniera incalzante doti di efficienza, prontezza e preparazione. La cultura è la prima discriminante, il primo strumento di cui dovremo avvalerci per competere sia all’interno che nel consesso internazionale".

"La decisione della Giunta dell’Unione dei Comuni - prosegue Romano - di rinunciare alla presenza sul nostro territorio di alcuni importanti corsi universitari, è un fatto grave per due motivi. Perché crea un pesante disagio diretto sulle giovani generazioni del territorio, che sono private di una preziosa opportunità. Secondariamente perché si dà un pessimo segnale generale. Indirettamente infatti, si lascia passare il messaggio della superfluità della cultura e della preparazione, quando invece esse saranno la spada alla quale aggrapparci, senza la quale nessuna elargizione economica risulterà mai efficace".

“Siamo convinti che, nonostante le difficoltà economiche dovute alle conseguenze della emergenza sanitaria che riguarderanno tutti i bilanci degli 11 Comuni dell’Empolese-Valdelsa, si doveva fare di più per mantenere i corsi universitari - aggiunge Sabrina Ramello Consigliere Forza Italia all’Unione e Responsabile FI per l’Empolese-Valdelsa - e addirittura lavorare insieme all’Università di Firenze per rimodulare l’offerta didattica a beneficio delle necessità professionali delle aziende presenti sul territorio".

Per comprendere le ragioni di una simile scelta, motivata da esigenze economiche, è stata chiesta la convocazione della I Commissione Bilancio dell’Unione dei Comuni per capire, visto che il bilancio di previsione 2020-2022 non è stato ancora approvato, quali siano i criteri con i quali la Giunta dell’Unione sta predisponendo questo documento contabile e la sostenibilità degli indirizzi programmatici dell’Unione in relazione alla scarsità delle risorse economiche dei singoli Comuni.

Allo stesso modo Forza Italia, attraverso i suoi rappresentanti in seno all’Unione, oltre a censurare la decisione politica presa dal Partito Democratico, ne verificherà la legittimità con il massimo scrupolo. Atteggiamento doveroso considerata l’inopportunità e gravità del provvedimento assunto.

Fonte: Forza Italia Unione dei Comuni Empolese