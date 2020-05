Atletica, rimandate al 2021 buona parte delle gare per il marciatore Siragusa

Si annullano anche i mondiali di marcia in programma per luglio a Toronto per il marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa.

Si susseguono mese dopo mese gli annullamenti di livello europeo e mondiale per l'azzurro. Lo scorso mese di marzo si cominciò con gli euroindoor a Braga in Portogallo, posticipati però al 16 gennaio 2021. La programmazione agonistica ormai sembra destinata a finire tutto per un 2021 intenso con ben quattro competizioni mondiali e uno europeo. Comincerà da Braga con gli euroindoor a fine gennaio, mondiale indoor a Edmonton (Canada) ad aprile, i Giochi mondiali master a Kazai (Giappone) a maggio, i CSIT giochi mondiali sportivi assoluti a Zagabria a luglio e i mondiali di Toronto a fine agosto.

Gli allenamenti per Siragusa non si fermeranno, ad ottobre per il momento ci saranno i campionati europei di marcia su strada, sulle distanze non olimpiche dei 10km e 30km, che si disputeranno il 29 e il 31 a Fulchal nell'isola di Madeira (Portogallo).