Sotto la mascherina, troverete ancora il nostro sorriso

Se è vero che un'immagine vale più di mille parole, quella lanciata dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso è emblematica. Tutti i commercianti iscritti si sono ritrovati per uno scatto 'protetto', ognuno con indosso la propria mascherina. Perché anche in questa Fase 2 è possibile tornare vicini e rivolgersi al negozio sotto casa.

Il momento della responsabilità è stato lungo due mesi, con le saracinesche abbassate per non alimentare la diffusione di una pandemia che ha sconvolto le vite di tutti nel mondo. Chi è rimasto aperto, come i negozi di alimentari, ha servito al meglio i residenti di San Miniato Basso. Chi non poteva rimanere aperto per disposizioni governative, ha lavorato per iniziative solidali e per dare il proprio contributo alla comunità. Tutti i pezzi di un mosaico riuniti in una foto, quest'oggi, per dire "noi ci siamo, potete contare su di noi".

"Tra iniziative solidali e videoconferenze, non siamo mai stati fermi - commenta il presidente del Ccn Pierfranco Speranza -. Adesso è giunto il momento di una riapertura più estesa delle attività commerciali a partire dal 18 maggio. Non sappiamo ancora quante e quali categorie potranno essere coinvolte, ma come Ccn siamo pronti".

La prospettiva dell'ente va anche inquadrata in un disegno più ampio, che punta a valorizzare l'intero comune di San Miniato. "Stiamo lavorando di concerto con i Ccn di Ponte a Egola e San Miniato centro storico, vogliamo che il nostro impegno sia quello di dare una vetrina per San Miniato, riconosciuta anche al di fuori della comunità strettamente locale".

Intanto però, è tempo di mantenere quella promessa fatta qualche tempo fa: "Ricordiamoci dei commercianti a emergenza conclusa - ricorda in conclusione Speranza -. Fare acquisti con il commercio di vicinato, ora che diventa possibile con l'allentamento delle maglie da parte del governo, è possibile e auspicabile. Questo periodo di stop ci ha fatto riscoprire che la comunità si fa vivendoci all'interno, scambiando quattro chiacchiere. Dietro la mascherina rimarrà sempre il nostro sorriso".

Fonte: Ccn San Miniato Basso