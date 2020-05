Ceccardi (Lega) contro Silvia Romano, Monni (PD): "Bufala che fomenta odio"

Il post di Susanna Ceccardi contro Silvia Romano ha fatto discutere. La candidata della Lega alla presidenza della Toscana ha dato contro la giovane milanese condividendo una notizia di quasi un anno fa. A fare operazione di debunking è stata Monia Monni, consigliere regionale del PD. Monni ha pubblicato il tutto sul suo profilo Facebook.

"Ecco l'impacchettamento di bufale che i seminatori di odio di professione propagano nel web. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e prossima candidata alla presidenza della Regione Toscana. Pochi minuti fa, pubblica questo post (che ora ha fatto sparire dalla sua pagina): 'Solidarietà ai nostri militari, fortunatamente rimasti illesi. Vedo che i 4 milioni di euro pagati per il riscatto di Silvia Romano sono stati subito messi a frutto!' E pubblica la notizia dell'attacco in Somalia rivendicato dal gruppo Al-Shabaab. La notizia non è di oggi, ma del 30 settembre 2019.

Però diciamolo questa non è una bufala. È un modo meschino di istigare il web e per questo verificherò se ci sono gli estremi per una denuncia. Ora basta manganellate sul web. Basta odio. Basta menzogne. Un insulto anche ai nostri militari. Non ne possiamo più di questo inquinamento in un momento così drammatico. La politica non può essere una baracconata così, mi rifiuto!".

Potete vedere le immagini nella foto in alto.