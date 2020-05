Centri estivi, dalla Regione quasi 110mila euro per l'Empolese Valdelsa

Nonostante l'emergenza sanitaria, la Regione Toscana ha stanziato contributi straordinari per i centri estivi. Si tratta di una cifra vicina ai due milioni di euro. Per quanto riguarda gli undici comuni dell'Empolese Valdelsa sono stati stanziati fondi per poco meno di 110mila euro (per la precisione 109.957,95 euro).

Si tratta di una misura integrativa, pensata per questo specifico settore ancora prima degli interventi annunciati dal presidente Conte, e parametrata in base al numero di bambini dei vari Comuni nella fascia di età che va dai 3 ai 14 anni. I centri estivi dovranno sottostare alle norme di sicurezza dell'ultimo Dpcm.

I Comuni che vogliono attivare queste attività potranno utilizzare le risorse per strutturare e realizzare esperienze educative e sociali pensate per i ragazzi, nei mesi estivi del 2020 (entro il 15 settembre). Questi progetti dovranno essere di tipo non residenziale. I centri estivi, i campi solari, o le attività a carattere ludico e ricreativo dovranno nei locali scolastici o in altri spazi e da prevedere nel contesto della programmazione integrata territoriale. Anche rivolgendosi, tramite accordi, con enti del terzo settore che svolgono attività sportive, culturali e ricreative. Di seguito le somme per i comuni dell'Empolese Valdelsa.

Capraia e Limite 5.147,96 euro

Castelfiorentino 9.675,21

Cerreto Guidi 6.184,39

Certaldo 8.188,90

Empoli 26.645,25

Fucecchio 13.689,93

Gambassi Terme 2.437,31

Montaione 1.856,46

Montelupo Fiorentino 9.339,22

Montespertoli 7.528,32

Vinci 8.069,32