Centri estivi, ecco i contributi per la provincia di Pistoia

«Come annunciato la scorsa settimana, la Regione ha voluto dare un segnale importante per la socialità nell'infanzia e nell'adolescenza durante l'emergenza sanitaria - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai (PD) - e ha appena approvato uno stanziamento di contributi straordinari (che vanno ad aumentare gli ordinari stanziamenti annuali della Regione per i Comuni su queste politiche) finalizzati alla realizzazione di centri estivi nei comuni toscani, per una somma complessiva di 2 mln per l'intero territorio regionale.

Si tratta di una misura integrativa, pensata per questo specifico settore ancora prima degli interventi annunciati ieri sera dal Presidente Conte, e parametrata in base al numero di bambini dei vari Comuni nella fascia di età che va dai 3 ai 14 anni.

I Comuni che volessero attivare queste attività potranno dunque utilizzare le suddette risorse per strutturare e realizzare esperienze educative e sociali pensate per i ragazzi, nei mesi estivi del 2020 (entro il 15 settembre). Questi progetti dovranno essere di tipo non residenziale. I centri estivi, i campi solari, o le attività a carattere ludico e ricreativo dovranno nei locali scolastici o in altri spazi e da prevedere nel contesto della programmazione integrata territoriale. Anche rivolgendosi, tramite accordi, con enti del terzo settore che svolgono attività sportive, culturali e ricreative.

Ovviamente, queste attività sono condizionate ai nuovi provvedimenti governativi che consentano lo svolgimento in sicurezza dal punto di vista sanitario di queste attività.

Ecco l’entità delle somme stanziate per i comuni del nostro territorio:

ABETONE-CUTIGLIANO: 780,17 euro.

AGLIANA: 11.053,31 euro

BUGGIANO: 4.681 euro

CHIESINA UZZANESE: 2.613,84 euro

LAMPORECCHIO: 4.236,82 euro

LARCIANO: 3.280,12 euro

MARLIANA: 1.349,63 euro

MASSA E COZZILE: 4.401,96 euro

MONSUMMANO TERME: 11,594,30 euro

MONTALE: 6.007,85 euro

MONTECATINI TERME: 10.016,88 euro

PESCIA: 10.609,13

PIEVE A NIEVOLE: 4.646,83 euro

PISTOIA: 47.413,63 EURO

PONTE BUGGIANESE: 5.301,72

QUARRATA: 16.691,01 euro

SAMBUCA PISTOIESE: 683,36 euro

SAN MARCELLO PITEGLIO: 3.149,14 euro

SERRAVALLE PISTOIESE: 6.657,04 euro

UZZANO: 3.189,00 euro

