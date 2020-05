Cieffe Arredamenti riapre lo showroom a Castelfiorentino

Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 16 CIEFFE Arredamenti riaprirà le porte del proprio showroom di Castelfiorentino, località Petrazzi, nel rispetto delle norme sanitarie previste dalla legislazione vigente.

Una data che l’azienda ha preparato con grande cura: i locali sono stati completamente sanificati e sia lo staff che i clienti avranno a disposizione mascherine, guanti e gel igienizzante, per una visita in totale sicurezza nel rispetto delle necessarie misure di distanziamento fisico.

A testimonianza della qualità dell’esperienza di visita offerta, CIEFFE Arredamenti è lieta di annunciare la presenza del sindaco Alessio Falorni, di cui, da sempre, è noto l’impegno a favore

delle aziende del territorio; un impegno che durante questa emergenza ha saputo farsi più che mai punto di riferimento per commercianti e cittadini.

CIEFFE Arredamenti rappresenta una delle più solide realtà imprenditoriali del territorio Empolese Valdelsa e un punto di riferimento nel settore dell'arredamento, che offre da 35 anni la

più attenta consulenza e un'ampia possibilità di scelta per arredare e rendere più funzionale ogni ambiente della propria casa.

Il costante rinnovo della mostra è il punto di forza dell’azienda: un'esposizione di oltre 2.000mq per l’arredamento indoor e 1000mq per l’outdoor è fruibile attraverso gli ambienti di una vera e propria casa circondata da un gradevole giardino di oltre 2.000mq.

La CIEFFE Arredamenti è fortemente radicata nel territorio e dalla coesione del territorio ritiene che si possa tornare a crescere e a fornire i migliori servizi ai cittadini, che presso lo showroom di Castelfiorentino possono trovare un allestimento con proposte importanti e sempre aggiornate, senza doversi spostare in zone diverse.

Da lunedì l’azienda riapre le sue porte al pubblico per ricevere e assistere i propri clienti in piena sicurezza, nella speranza di una ripresa forte e veloce per l’intero territorio.

Fonte: Ufficio stampa