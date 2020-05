Commercio in Rete, il Comune sostiene la consegna a domicilio a Cerreto Guidi

Nasce a Cerreto Guidi, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, “Commercio in Rete”. In queste settimane una parte degli esercizi commerciali del territorio ha sperimentato, in presenza delle chiusure delle attività, la consegna a domicilio.

L’obiettivo, anche se tra qualche giorno gli esercizi commerciali riapriranno i battenti, è di offrire la disponibilità a creare appunto “un commercio in Rete” che non serva soltanto a fornire un elenco degli esercizi che fanno consegne a domicilio, ma che punti soprattutto a promuovere questo tipo di servizio che certamente proseguirà anche nella fase successiva alle riaperture.

COME FUNZIONA - Il titolare dell’impresa e/o attività commerciale che si trovi all’interno del Comune di Cerreto Guidi e che voglia far conoscere i contatti e le modalità di vendita, dovrà compilare un modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comune.cerreto-guidi.fi.it).

Dopo l’invio del modulo e le verifiche da parte degli uffici, l’attività verrà visualizzata all’interno della categoria commerciale scelta, senza che questo comporti nessun costo per l’attività che lo richiederà.

Ogni cittadino potrà così consultare all’interno del sito, le attività, gli orari e le modalità di acquisto tra le varie categorie presenti. Questo, naturalmente, potrà avvenire solo in presenza delle adesioni da parte degli esercizi commerciali.

“Si tratta di un modo per sviluppare il commercio e dare al cittadino un’informazione puntuale sui servizi a domicilio - commenta il sindaco Simona Rossetti - ringrazio l’assessore ai sistemi informatici Alessio Tanganelli e Domenico Marino del CED, per aver concretamente elaborato quest’opportunità su cui lavoreremo insieme all’assessore al commercio Moreno Costagli perché tutte queste informazioni possano essere fornite ai cittadini e promosse di volta in volta.

La consegna a domicilio dovrà essere una leva importante sulla quale fare sempre affidamento dovendo mantenere anche nei prossimi mesi grande prudenza per la sicurezza di tutti. Si tratta pertanto di un’azione rivolta al commercio che non ha il respiro corto di pochi giorni, ma vale soprattutto in prospettiva futura”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa