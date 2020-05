Contributo affitto in pagamento per i reswidenti a Ponsacco

Il Comune di Ponsacco informa che sono in pagamento i contributi per l’affitto annualità 2019: le famiglie che beneficeranno dell’aiuto sono in totale 109. La somma complessiva in liquidazione ammonta a oltre 117 mila euro di cui 55 mila euro direttamente a carico del bilancio comunale. L’importo massimo del contributo spettante alle famiglie ricadenti nella fascia A (con minor reddito) è di 1.364 euro, con un aumento consistente rispetto a quello erogato lo scorso anno che era stato di 802 euro.

Il sindaco Francesca Brogi commenta “Sono molto soddisfatta dell’aiuto che come Amministrazione Comunale siamo riusciti a dare in questi mesi difficili a centinaia di famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria. Quando ai primi di maggio la Regione Toscana ci ha accreditato il saldo del contributo affitto 2019 ci siamo subito attivati per metterli velocemente a disposizione delle famiglie che ne hanno urgente bisogno per non restare indietro con le mensilità da pagare e cadere quindi in situazioni di morosità”.

A questo aiuto si aggiunge il contributo straordinario che la Regione Toscana ha messo in campo sempre per il pagamento dell’affitto, dedicato alle famiglie che hanno subito un’importante riduzione di reddito a causa dell’emergenza Covid19. Anche su questo fronte gli uffici comunali di palazzo Valli sono riusciti a pubblicare il bando in tempi celeri e al momento hanno ricevuto circa 155 domande.

Aggiunge l’Assessore al sociale David Brogi: “Pur nelle estreme attuali difficoltà sanitarie, sociali ed economiche che i cittadini stanno affrontando, sono orgogliosa della risposta che abbiamo saputo dare alle famiglie. Grazie alle risorse comunali e regionali, e grazie alla professionalità dei nostri uffici, siamo riusciti infatti a garantire interventi mirati e rapidi, sia di carattere ordinario che straordinario, a tutela dell’integrità delle famiglie, con particolare riguardo ai beni alimentari ed alla casa”.

Gli uffici infine informano che il nuovo bando comunale per l’erogazione di contributi per l’affitto annualità 2020 uscirà nel corso del mese di maggio e comunque consentirà la presentazione delle domande fino al 20 giugno.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa