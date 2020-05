Cr Volterra, Giovanni Manghetti si dimette. Giorgio Ghionzoli nuovo presidente

All’indomani della designazione del dottor Giorgio Ghionzoli come nuovo Presidente, la Cassa rivolge i più sentiti ringraziamenti al Presidente uscente prof. Giovanni Manghetti, che permarrà comunque nel Consiglio di Amministrazione, esprimendogli la più viva gratitudine per l’incessante impegno sempre profuso e gli importanti risultati ottenuti nei molti anni della sua presidenza in CRV, cui ha dimostrato un profondo e forte attaccamento e contribuito alla sua crescita e affermazione quale fondamentale banca del territorio.

La Cassa prosegue adesso il suo cammino sotto la guida esperta di Giorgio Ghionzoli, già operativo da anni nella veste di Vice Presidente dell'Istituto, coadiuvato dal nuovo Vice Presidente, Sergio Volterrani, anch'esso già consigliere di amministrazione.

Riportiamo la lettera di Manghetti con la quale rassegna le dimissioni da presidente di Cr Volterra

"Da tempo le mie condizioni di salute, in uno con l'età di oltre 80 anni, erano peggiorate; negli ultimi mesi, ad un quadro fisico generale già esposto, si sono aggiunte nuove altrettanto significative patologie e, seppure non contagiato, molto a rischio, data la mia età. Alla luce di tale situazione ho deciso di rassegnare le dimissioni da presidente della Cassa di Risparmio di Volterra.

Dopo oltre 16 anni di impegno nella cassa si può immaginare quale possa essere il mio stato d'animo, di tristezza ma anche nel contempo di riconoscenza agli organi istituzionali che hanno creduto in me, al direttore generale e ai dirigenti, ai dipendenti che sono stati nei momenti difficili sempre vicini all'azienda, alla città tutta, al territorio con le sue istituzioni pubbliche.

Ma questo è, per usare le parole di un grande psichiatra, il fiume della mia vita, la cui acqua ha bagnato a lungo la Cassa ma che ora appare necessario scorra altrove. Continuerò peraltro, dall'interno del consiglio, ad essere vicino all'azienda anche per portare a conclusione la tela che si sta tessendo per rafforzare la Cassa".

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa