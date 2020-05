Fase 2, Falorni: "Non possiamo permetterci un nuovo lockdown"

“La fase due sarà per certi aspetti più difficile, perché molto dipenderà dalla nostra ragionevolezza, dalla nostra capacità di comprendere che il virus non è scomparso. Dobbiamo perciò comportarci di conseguenza: un nuovo lockdown è un rischio che non ci possiamo permettere”.

Con queste parole il sindaco, Alessio Falorni, ha rinnovato ieri sera nel corso della sua diretta “social” l’appello alla popolazione a rispettare le misure di prevenzione che sono previste durante il secondo step della “fase due”, quello della riapertura di tutte le attività commerciali e degli esercizi pubblici, che prenderà il via dalla prossima settimana secondo un calendario stabilito dalla Regione Toscana (la conferma arriverà probabilmente attraverso un’ordinanza che sarà emanata oggi).

Esaminiamole nel dettaglio:

Riaperture - Il commercio al dettaglio riaprirà completamente i battenti lunedì 18 maggio. Secondo alcune indiscrezioni, riferite dal Sindaco Falorni, sono in ballo al momento due ipotesi: 1) Riapertura dal 18 maggio di tutte le attività (compresi parrucchieri e ristoranti) 2) Riapertura scaglionata a distanza di pochi giorni, ovvero prima il commercio al dettaglio (lunedì 18), poi i parrucchieri/estetisti (giovedì 21), infine ristoratori (domenica 24). Come dicevamo, questo nodo dovrebbe essere sciolto in via definitiva nella giornata di oggi.

Inail - Il Sindaco ha riferito che l’INAIL avrebbe al momento previsto linee guida diverse per le varie attività in base ai differenti livelli di contagio nelle diverse regioni. Per ora, sono uscite le linee guida per la ristorazione, per i parrucchieri e gli estetisti, per i gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge. Per quanto riguarda i parrucchieri: estensione orari di apertura per scaglionare gli accessi ai locali, razionalizzazione degli spazi con aree di attesa all’esterno, programmazione, distanziamento di due metri delle postazioni di trattamento, porte aperte, no lettura di riviste e giornali, uso di mascherina e disinfettante; Idem per gli estetisti, con divieto di sauna, bagno turco, aerazione locali. Per i ristoratori sono previsti 4 metri quadrati a cliente, ingressi con prenotazione, divieto di assembramenti all’esterno. Per le spiagge sono previsti distanziamenti di 5 metri tra le file di ombrelloni e di 4,5 metri tra gli ombrelloni stessi.

Cosap e bilancio comunale - Il Sindaco ha manifestato un parere positivo di fronte alle misure annunciate dal Governo, compresa l’eliminazione della Cosap, formulando tuttavia l’auspicio che tale provvedimento sia accompagnato da una compensazione di risorse che dovranno essere assegnate dallo Stato ai Comuni, per non penalizzare i servizi erogati da questi ultimi.

Cassa Integrazione - Ricorda che può essere anticipata dall’istituto di credito senza costi aggiuntivi

Mercato non alimentare - Stiamo già lavorando per organizzare riaprire in sicurezza, a partire dal 23 maggio, il mercato dei generi non alimentari.

Pista ciclabile - Sono stati affidati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il viale Roosevelt (costo 362 mila euro) Intervento particolarmente attuale per incentivare la mobilità “dolce” (ciclabile e pedonale). L’opera collegherà il ponte principale alla zona sportiva. Nel 2021 è stata programmata la seconda parte dell’intervento, dal viale Duca d’Aosta al Parco Urbano.

Controlli - La Polizia Municipale ha effettuato controlli su 243 persone e 264 attività. Zero sanzioni.

Situazione contagi - Il Sindaco ha ricordato che in diversi paesi che avevano allentato troppo precocemente le misure restrittive c’è stata una crescita dei contagi. Nettamente in calo gli attualmente positivi in tutta Italia, Toscana compresa. Nell’Empolese Valdelsa ieri abbiamo avuto 3 casi, oggi zero casi.

Ringraziamenti - Un sentito grazie alla ditta Concialdi Autospurgo che ha garantito la sanificazione gratuita di diversi immobili comunali e alla ditta Antonelli Firenze che ci ha fornito gratuitamente altre 5.000 mascherine.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa