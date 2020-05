Finestra Dem, nella diretta Facebook Boninfante dei 'Socialisti Gaudenti'

A Vinci da qualche settimana è nata l'iniziativa "Finestra Dem", una piattaforma streaming in onda tutti i venerdì alle 21.15 per affrontare i temi di attualità attraverso il punto di vista degli ospiti delle varie serate. Domani, venerdì 15 maggio, la puntata sarà dedicata alla politica e al suo utilizzo dei social; tra gli ospiti della serata ci sarà Raffaele Boninfante, admin della famosa pagina satirica di Facebook “Socialisti Gaudenti”.

Questa non è l’unica novità, infatti, la serata sarà interamente veicolata dai Giovani democratici di Vinci con l’aiuto di Sara Bagnoli dei GD Empolese Valdelsa. Francesco Redditi, delegato ai Giovani di Vinci, ci tiene a ringraziare l’Unione comunale per l’opportunità che è stata concessa:“La politica ha sempre avuto bisogno di giovani, ancora di più li necessita in momenti difficili come questo per poter fornire una prospettiva diversa. Responsabilizzarci credo sia un passaggio obbligatorio per dar voce ad una generazione che troppo spesso rimane inascoltata”.

“Credo sia importante aver lasciato organizzare la 5^ puntata di Finestra Dem al gruppo di giovani del Partito democratico di Vinci. Oggi più che mai abbiamo bisogno del loro punto di vista per parlare del futuro del nostro territorio - afferma Daniele Vanni, segretario comunale del Partito Democratico di Vinci - Penso che per coinvolgerli nelle nostre discussioni sia necessario creare gli spazi giusti, ma soprattutto incoraggiare le loro idee. La politica senza la partecipazione dei giovani non può riuscire a dare una prospettiva giusta al nostro territorio”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa